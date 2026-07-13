Alkolenker (37) krachte bei Einkaufszentrum in Lkw

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntag bei einem Einkaufszentrum in Innsbruck! Ein Pkw-Lenker (37) krachte dort mit seinem Fahrzeug gegen einen Lkw. Der Lenker war stark alkoholisiert und wurde zudem verletzt.
Zum Vorfall kam es kurz vor 18 Uhr bei der südöstlichen Ausfahrt beim DEZ-Areal in Innsbruck. Ein 59-jähriger Einheimischer war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Lkw unterwegs und wollte auf die Inntalautobahn auffahren.
Gegenüber der Polizei gab er an, plötzlich quietschende Reifen wahrgenommen zu haben und sah anschließend einen Pkw mit Hänger auf ihn zukommen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.
Alkoholisiert, verletzt, Totalschaden
Der Lenker des Pkw, ein 37-jähriger Einheimischer, wurde durch die Kollision erheblich verletzt und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Alkomattest ergab obendrein eine starke Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen. Am Pkw entstand zudem Totalschaden.
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