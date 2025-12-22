Erfolgreiche Wiederbelebung am Mariazeller Advent

Perfekt funktioniert hat die Rettungskette am Sonntag beim Mariazeller Advent: Ein Niederösterreicher, der einen Atem-Kreislaufstillstand erlitt, konnte erfolgreich wiederbelebt werden.
Kurz nach zehn Uhr brach der 72-Jährige aus dem Bezirk Amstetten laut Rotem Kreuz in der Nähe einer Toilettenanlage am Areal des Mariazeller Advents zusammen. Er erlitt dabei einen Atem-Kreislaufstillstand und eine Kopfverletzung, die er sich beim darauffolgenden Sturz zuzog.
Beherzte Ersthelfer, die an einem der Adventstände arbeiteten, setzten sofort einen Notruf ab und begannen mit der Wiederbelebung. „Ein Defibrillator, der sich nur wenige Meter entfernt in einer Bank befand, wurde ebenfalls verwendet“, berichtet Benjamin Leodolter von der RK-Ortsstelle Mariazellerland.
Viele glückliche Zufälle
Nach wenigen Minuten war das Rote Kreuz mit einem Notarztfahrzeug und einem Rettungswagen vor Ort und setzte die Wiederbelebung fort. Der Zufall wollte es, dass auch ein Notarzt aus Niederösterreich und ein Mitarbeiter des Roten Kreuz Mariazellerland in der Nähe waren und gleich zu Hilfe eilten.
Auch die Polizei unterstützte nach Kräften, genauso die Freiwillige Feuerwehr Mariazell, die für einen Sichtschutz sorgte.
Patient wurde nach Bruck geflogen
Der Niederösterreicher hatte schon nach kurzer Zeit wieder Lebenszeichen und wurde auf dem Sportplatz einer nahegelegenen Schule an das Team des ÖAMTC-Rettungshubschraubers C17 übergeben. Die geschockten Angehörigen des 72-Jährigen wurden vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.
„Bei diesem Notfall handelte es sich um die dritte erfolgreiche Wiederbelebung im Mariazellerland innerhalb weniger Tage“, freut sich Benjamin Leodolter. Das sei nur dem Einsatz engagierter Ersthelfer sowie der hervorragenden Zusammenarbeit der regionalen Einsatzorganisationen zu verdanken.
