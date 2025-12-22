Erfolgreiche Wiederbelebung am Mariazeller Advent

Viele glückliche Zufälle

Nach wenigen Minuten war das Rote Kreuz mit einem Notarztfahrzeug und einem Rettungswagen vor Ort und setzte die Wiederbelebung fort. Der Zufall wollte es, dass auch ein Notarzt aus Niederösterreich und ein Mitarbeiter des Roten Kreuz Mariazellerland in der Nähe waren und gleich zu Hilfe eilten.