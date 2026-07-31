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Wanderbare Steiermark

Schafe, Gipfel, Bergsee: Idylle pur im Ennstal

Steiermark
31.07.2026 11:00
Rein in die Wanderschuhe und rauf auf den Gipfel: Bei so einem Panorama ein sehr reizvoller ...
Rein in die Wanderschuhe und rauf auf den Gipfel: Bei so einem Panorama ein sehr reizvoller Gedanke!(Bild: Weges)
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti

Von Haus im Ennstal geht es mit Gondel und Sessellift bergauf, um entlang aussichtsreicher Bergwege den Hauser Kaibling zu erwandern und den malerischen Moaralmsee zu entdecken – die von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti zusammengestellte Tour ist auch mit Öffis gut erreichbar!

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Bequem und gemütlich führen Gondel und Sessellift mehr als 1000 Höhenmeter bis zum Ausgangspunkt der Bergwanderung. Wo im Winter der Skisport das Landschaftsbild prägt, sind es im Sommer Wandernde, Familien, Paragleiter und Schafe, die die Almflächen zwischen den Liftstationen beleben.

Der Hauser Kaibling zählt zu den markanten Aussichtsbergen der Schladminger Tauern und eröffnet eindrucksvolle Ausblicke auf das Ennstal, das Dachsteinplateau und die umliegende Bergwelt. Der Moaralmsee ergänzt die Tour als ruhiger Bergsee inmitten der Alm- und Gebirgslandschaft.

Der Moaralmsee liegt sanft eingebettet in der malerischen Landschaft.
Der Moaralmsee liegt sanft eingebettet in der malerischen Landschaft.(Bild: Weges)

Wer die Wanderung erweitern möchte, kann über das Seeschartl (2070 m) zusätzlich die Bärfallspitze (2150 m) erwandern – eine attraktive Variante mit steileren Passagen bergauf.

Fazit: eine abwechslungsreiche Bergwanderung mit Verlängerungs- und Abkürzungsmöglichkeiten.

Wir starten bei der Bergstation des 8er-Sessellifts (1867 m) und folgen dem breiten Wanderweg bergauf zum Gipfelkreuz des Hauser Kaibling (2015 m). Entlang des Kammes und durch lichte Latschenfelder wandern wir bergab bis zum Rossfeldsattel (1877 m).

„Kiss me“ – reizendes Fotomotiv.
„Kiss me“ – reizendes Fotomotiv.(Bild: Weges)

An der Wegkreuzung halten wir uns links in Richtung Moaralmsee (Hundeverbot beachten) und folgen einem aussichtsreichen Steig. Nach einem kurzen Gegenanstieg erreichen wir den Moaralmsee (1825 m).

Daten & Fakten

Wanderdaten: 8,1 km/420 Hm/ Gehzeit ca. 3.30 h.

Wanderdaten mit Erweiterung Bärfallspitze: 8,6 km/ 590 Hm/Gehzeit ca. 4 h.

Anforderungen: leichte bis mittelschwere Bergwege; ausgetretene und gut erkennbare Steige mit kurzen steileren Passagen.

Ausgangspunkt: Bushaltestelle bzw. Parkplatz bei der Kaiblingbahn-Talstation in Haus im Ennstal.

Einkehrmöglichkeiten: TOMiziel & Berggasthof Scharfetter, Krummholzhütte, Schutzhaus Kaiblingalm, d’ Genussalm, SCHAFwerkstatt (Bergstation 8er-Gondelbahn).

Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv.

Auf derselben Route gehen wir zurück zum Rossfeldsattel und nehmen anschließend den Schafwanderweg (eigene Beschilderung) bis zum Schutzhaus Kaiblingalm (Naturfreunde). Von dort führt eine Schotterstraße leicht bergauf, vorbei an der „d’ Genussalm“, zu den Einkehrmöglichkeiten im Bereich der Bergstation der Schladminger Tauern Seilbahn.

Von hier sind es nur noch wenige Höhenmeter bis zum Ausgangspunkt unserer Wanderung.

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