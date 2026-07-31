Schafe, Gipfel, Bergsee: Idylle pur im Ennstal

Auf derselben Route gehen wir zurück zum Rossfeldsattel und nehmen anschließend den Schafwanderweg (eigene Beschilderung) bis zum Schutzhaus Kaiblingalm (Naturfreunde). Von dort führt eine Schotterstraße leicht bergauf, vorbei an der „d’ Genussalm“, zu den Einkehrmöglichkeiten im Bereich der Bergstation der Schladminger Tauern Seilbahn.