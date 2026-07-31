Schafe, Gipfel, Bergsee: Idylle pur im Ennstal

Von Haus im Ennstal geht es mit Gondel und Sessellift bergauf, um entlang aussichtsreicher Bergwege den Hauser Kaibling zu erwandern und den malerischen Moaralmsee zu entdecken – die von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti zusammengestellte Tour ist auch mit Öffis gut erreichbar!
Bequem und gemütlich führen Gondel und Sessellift mehr als 1000 Höhenmeter bis zum Ausgangspunkt der Bergwanderung. Wo im Winter der Skisport das Landschaftsbild prägt, sind es im Sommer Wandernde, Familien, Paragleiter und Schafe, die die Almflächen zwischen den Liftstationen beleben.
Der Hauser Kaibling zählt zu den markanten Aussichtsbergen der Schladminger Tauern und eröffnet eindrucksvolle Ausblicke auf das Ennstal, das Dachsteinplateau und die umliegende Bergwelt. Der Moaralmsee ergänzt die Tour als ruhiger Bergsee inmitten der Alm- und Gebirgslandschaft.
Wer die Wanderung erweitern möchte, kann über das Seeschartl (2070 m) zusätzlich die Bärfallspitze (2150 m) erwandern – eine attraktive Variante mit steileren Passagen bergauf.
Fazit: eine abwechslungsreiche Bergwanderung mit Verlängerungs- und Abkürzungsmöglichkeiten.
Wir starten bei der Bergstation des 8er-Sessellifts (1867 m) und folgen dem breiten Wanderweg bergauf zum Gipfelkreuz des Hauser Kaibling (2015 m). Entlang des Kammes und durch lichte Latschenfelder wandern wir bergab bis zum Rossfeldsattel (1877 m).
An der Wegkreuzung halten wir uns links in Richtung Moaralmsee (Hundeverbot beachten) und folgen einem aussichtsreichen Steig. Nach einem kurzen Gegenanstieg erreichen wir den Moaralmsee (1825 m).
Wanderdaten: 8,1 km/420 Hm/ Gehzeit ca. 3.30 h.
Wanderdaten mit Erweiterung Bärfallspitze: 8,6 km/ 590 Hm/Gehzeit ca. 4 h.
Anforderungen: leichte bis mittelschwere Bergwege; ausgetretene und gut erkennbare Steige mit kurzen steileren Passagen.
Ausgangspunkt: Bushaltestelle bzw. Parkplatz bei der Kaiblingbahn-Talstation in Haus im Ennstal.
Einkehrmöglichkeiten: TOMiziel & Berggasthof Scharfetter, Krummholzhütte, Schutzhaus Kaiblingalm, d’ Genussalm, SCHAFwerkstatt (Bergstation 8er-Gondelbahn).
Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv.
Auf derselben Route gehen wir zurück zum Rossfeldsattel und nehmen anschließend den Schafwanderweg (eigene Beschilderung) bis zum Schutzhaus Kaiblingalm (Naturfreunde). Von dort führt eine Schotterstraße leicht bergauf, vorbei an der „d’ Genussalm“, zu den Einkehrmöglichkeiten im Bereich der Bergstation der Schladminger Tauern Seilbahn.
Von hier sind es nur noch wenige Höhenmeter bis zum Ausgangspunkt unserer Wanderung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.