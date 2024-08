Wespen wüten in OÖ! Notärzte sind im Dauer-Einsatz

583 Einsätze wegen Insektenstich

Einer von vielen solcher Einsätze. 583-mal fuhr das Rote Kreuz heuer bereits mit Blaulicht zu Insektenstichen, 366-mal musste ein Notarzt mitkommen. Das Gefühl, das viele im heurigen Sommer haben, trügt nicht: Wespen, Bienen und Co. sind in diesem Jahr besonders lästig. Und mitunter gefährlich: In den Salzkammergut-Kliniken Bad Ischl, Gmunden und Vöcklabruck etwa hat sich die Anzahl der Notaufnahmen wegen Insektenstichen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt, von 82 auf 215. Behandlungen nach Wespenstichen gibt es dort heuer achtmal (von zehn auf 80) so viele.