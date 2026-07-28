Teuerster gemeinsamer Nenner | Zauderhaft

Teuerster gemeinsamer Nenner. Es hat bekanntlich mehr als ein Jahr gedauert, bis die Dreier-Regierung unter tatkräftiger Mithilfe des Bundespräsidenten in der Wehrdienst-Frage am Montag schließlich einen recht faulen Kompromiss erzielte. Und einen teuren! Das Verteidigungsministerium geht von 200 bis 250 Millionen an Mehrkosten im Vergleich zum jetzigen Wehrdienst aus, doch es könnte noch wesentlich mehr sein. So kostet allein die Sold-Erhöhung um 400 Euro auf 1000 Euro pro Monat mehr als 70 Millionen Euro im Jahr – und dabei handelt es sich um Kosten, die im knappen Staatsbudget gar nicht eingeplant sind. So viel scheint klar: Der von der Regierung erzielte kleinste gemeinsame Nenner ist wohl gleichzeitig auch der teuerste gemeinsame Nenner.