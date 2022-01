Lünerseewerk II: „Ein Turbo für die Energiewende“

Mit dem Begriff „Jahrhundertprojekt“ sollte man vorsichtig umgehen, im Falle des geplanten „Lünerseewerk II“ ist er allerdings zulässig: Mit einer Leistung von rund 1000 Megawatt würde das Pumpspeicher-Kraftwerk zum größten seiner Art in ganz Österreich. Zur besseren Einordnung: Das „Kopswerk II“, derzeit in Vorarlberg das Nonplusultra auf diesem Gebiet, bringt es „nur“ auf etwa die Hälfte der anvisierten Kapazität. Jürgen Metzler, Landtagsabgeordneten der Grünen, gab sich nach der Präsentation geradezu euphorisch: „Das Lünerseewerk II hat aufgrund seiner Lage das Potenzial, der ganzen Metropolregion Bodensee als Batterie zu dienen und somit eine entscheidende Rolle beim Umstieg auf erneuerbare Energie zu spielen.“ Was ihn ebenfalls freut: Das Projekt schöpft vor allem das vorhandene Potenzial des Lünersees aus, die Eingriffe in die Natur dürften sich also Grenzen halten.