Arbeiten an Kaiserfeldgasse starten im September

Im September beginnt der Bau der grünen Meile in der Grazer Kaiserfeldgasse. Den Zuschlag hat die ARGE Granit-Klöcher bekommen. Die Arbeiten werden rund ein Jahr dauern und in drei Abschnitten erfolgen.
Nun ist es fix: Die Bauvergabe für die Erneuerung der Kaiserfeldgasse in Graz ist abgeschlossen. Der Zuschlag wurde an die ARGE Granit-Klöcher erteilt, im September starten die Bauarbeiten. Etwa 900 Anrainer-Haushalte in der Gasse werden davon betroffen sein. Die Arbeiten werden in drei Bauabschnitten durchgeführt. Hauseingänge, Geschäfte und Lokale sollen während der gesamten Bauzeit erreichbar bleiben, heißt es seitens der Stadt Graz. Fertiggestellt wird die „grüne Meile“ voraussichtlich im September 2027.
Mit dem Umbau will Vizebürgermeisterin Judith Schwentner die Allee in der Gasse retten. „Angesichts immer heißerer Sommer müssen wir heute die Entscheidungen treffen, die Graz auch für kommende Generationen lebenswert erhalten. Jeder dieser alten Bäume spendet Schatten, kühlt seine Umgebung und macht unsere Stadt widerstandsfähiger.“
Ganze Straße wird barrierefrei
Im Zuge der Arbeiten werden 7000 Quadratmeter in der Kaiserfeld-, Rauber- und Schmiedgasse neu gestaltet. Vor der Oberflächengestaltung werden Wasser-, Strom-, Fernwärme- und Telekommunikationsleitungen erneuert.
Im Mittelpunkt steht der langfristige Erhalt der bestehenden Lindenallee, deren Baumbestand zu mehr als 60 Prozent gefährdet ist, so die Stadt Graz. Die 51 Baumstandorte werden vergrößert und entsiegelt, damit mehr Regenwasser versickern kann und die Wurzeln ausreichend Platz erhalten. Zusätzlich werden in der Kaiserfeldgasse 13 Silberlinden gepflanzt.
Dazu bekommt die Gasse von Fassade zu Fassade eine Natursteinpflasterung auf einem Niveau, neue Sitzmöglichkeiten, einen Trinkbrunnen und Fahrradabstellplätze. Gastgärten bleiben bestehen.
Den Auftakt bilden ab September die Kaiserfeldgasse zwischen Neutorgasse und Raubergasse sowie der südliche Teil der Raubergasse bis zum Joanneumring. Ab Februar 2027 folgt der mittlere Abschnitt der Kaiserfeldgasse einschließlich der Schmiedgasse. Der Bereich zwischen Schmiedgasse und Herrengasse bildet ab April 2027 den dritten und letzten Bauabschnitt.
Kritik von der ÖVP
Markus Huber, Geschäftsführer der Grazer Volkspartei, kritisierte die Pläne. „Während Graz finanziell mit dem Rücken zur Wand steht, wird mit der Kaiserfeldgasse gleich das nächste grüne Prestigeprojekt durchgedrückt.“
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