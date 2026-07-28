Arbeiten an Kaiserfeldgasse starten im September

Nun ist es fix: Die Bauvergabe für die Erneuerung der Kaiserfeldgasse in Graz ist abgeschlossen. Der Zuschlag wurde an die ARGE Granit-Klöcher erteilt, im September starten die Bauarbeiten. Etwa 900 Anrainer-Haushalte in der Gasse werden davon betroffen sein. Die Arbeiten werden in drei Bauabschnitten durchgeführt. Hauseingänge, Geschäfte und Lokale sollen während der gesamten Bauzeit erreichbar bleiben, heißt es seitens der Stadt Graz. Fertiggestellt wird die „grüne Meile“ voraussichtlich im September 2027.