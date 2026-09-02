Stadt Wien macht Schulwege kinderfreundlicher

Viele Kinder kommen zu Fuß oder mit dem Rad zur Schule. Sicherheit für die jungen Verkehrsteilnehmer*innen ist besonders wichtig. Dafür setzt die Stadt Wien gezielte Maßnahmen. Im Mittelpunkt stehen verkehrsberuhigte Bereiche, Schulstraßen, moderne Schulvorplätze und der Ausbau des Radwegenetzes. Ziel ist es, Kindern sichere Wege zu ermöglichen – egal ob sie zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Roller oder den Öffis unterwegs sind.

Vor allem der morgendliche Bringverkehr mit dem Auto kann vor Schulen zu gefährlichen Situationen führen. Schulstraßen reduzieren deshalb den Verkehr rund um Unterrichtsbeginn und schaffen mehr Sicherheit für alle Schulkinder.