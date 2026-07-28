Südamerika-Bande nach Einbrüchen in Tirol gefasst

Nach einer Serie von Einbrüchen in Wohnhäuser im Tiroler Stubaital binnen nur einer Stunde hat die Polizei im Zuge einer Fahndung vier Tatverdächtige festgenommen. Die Männer stammen offenbar allesamt aus Südamerika. Nachdem ihnen zunächst bei einem Kontrollpunkt die Flucht gelungen war, klickten in Schönberg die Handschellen.
Zu den Einbrüchen war es am Montagvormittag in Neustift im Stubaital gekommen. Zumindest drei Wohnhäuser waren betroffen. Die zunächst noch unbekannten Täter schlugen in der Zeit zwischen 10.20 und 11.20 zu.
Festnahmen bei Großfahndung
Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte gegen Mittag vier mutmaßliche Täter im Gemeindegebiet von Schönberg festnehmen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um Männer im Alter von 44, 47, 53 und 57 Jahren, die nach derzeitigen Erkenntnissen vermutlich aus Südamerika stammen.
Zuvor Polizeikontrolle entkommen
Zuvor hatten sich die Verdächtigen einer Polizeikontrolle an einem eingerichteten Kontrollpunkt auf der B183 Stubaitalstraße entzogen. Die Identifizierung der Männer sowie die weiteren Ermittlungen dauern an.
Teile der Beute sichergestellt
Laut Polizei konnten Teile der Beute sichergestellt werden. Zur Art und zum Wert des Diebesguts liegen derzeit jedoch noch keine Informationen vor.
Die vier Festgenommenen befinden sich weiterhin in polizeilichem Gewahrsam. Die Einvernahmen sind im Gange, hieß es am Dienstag.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.