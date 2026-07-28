Südamerika-Bande nach Einbrüchen in Tirol gefasst

Nach einer Serie von Einbrüchen in Wohnhäuser im Tiroler Stubaital binnen nur einer Stunde hat die Polizei im Zuge einer Fahndung vier Tatverdächtige festgenommen. Die Männer stammen offenbar allesamt aus Südamerika. Nachdem ihnen zunächst bei einem Kontrollpunkt die Flucht gelungen war, klickten in Schönberg die Handschellen.