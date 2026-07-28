Kraftwerk-Aus ist für Anwalt keine Überraschung

Weitere Schritte seien aus vielen Gründen abzuraten

Für Tschon ist das gegenständliche Projekt nicht realisierbar, zumal es eine erhebliche Beeinträchtigung bewirken würde. Es sei obendrein auch nicht entscheidend, ob die Grenze des Natura-2000-Gebiets innerhalb oder knapp außerhalb des Wehrrückstaus verlaufe. Dass die Gemeinde Beschwerde erhoben hat, sei für ihn deshalb „nicht nachvollziehbar“ gewesen.