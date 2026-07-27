Immo-Firma pleite, 6 Millionen Euro Schulden

Über das Vermögen der Firma Altrisimus GmbH vormals M-Group Holding GmbH in Innsbruck wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet, teilte der Kreditschutzverband Montagabend mit. Die Pleitewelle in der Tiroler Immo-Branche setzt sich fort...
Das Unternehmen sei 2018 gegründet worden, hieß es vonseiten des Kreditschutzverbandes. Die Schuldnerin befasse sich mit der Verwaltung eigener Immobilien und beschäftige keine Mitarbeiter.
„Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht“, erläuterte der KSV.
Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, werde sich zeigen. Es bleibe insbesondere abzuwarten, „ob die Schuldnerin in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann“.
Die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten beläuft sich laut Eigenangabe der Schuldnerin auf 6.050.000 Euro
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