Erneut schlittert Tiroler Immo-Firma in Insolvenz

Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, ist noch offen. Diese Entscheidung soll zeitnah getroffen werden. „Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob die Schuldnerin in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann“, heißt es.