Erneut schlittert Tiroler Immo-Firma in Insolvenz

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (kurz KSV1870) am Dienstag mitteilte, wurde für eine Firma im Tiroler Unterland das Insolvenzverfahren eröffnet. Das Unternehmen war im Grundstücks- und Wohnungswesen tätig.
Nächste Pleite in Tirols Grundstücks- und Wohnungswesen! Dieses Mal erwischte es eine Firma aus St. Johann in Tirol im Tiroler Unterland. Über die MCI-Estate GmbH in St. Johann in Tirol wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet.
Wie der KSV1870 mitteilt, beschäftigt das 2019 gegründete Unternehmen keine Mitarbeiter. Der Geschäftsführer war somit alleine tätig.
Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor.
Kreditschutzverband von 1870
„Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von der Schuldnerin bei Gericht eingebracht“, so der KSV1870.
Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, ist noch offen. Diese Entscheidung soll zeitnah getroffen werden. „Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob die Schuldnerin in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann“, heißt es.
Über die Höhe der Verbindlichkeiten lassen sich aktuell keine seriösen Angaben machen. Gläubigerforderungen können ab sofort bis zum 27. Juli über den KSV1870 angemeldet werden.
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