Großer Wurf? | Kleines Würferl!

Kleines Würferl. Der Berg kreißte also weiter – schließlich ward am Montag in der Salzburger Schwarzenbergkaserne im Schatten des Untersbergs ein Mäuslein geboren. Das Kompromissmodell heißt 6+3. Ein teures Modell, nicht nur weil die Soldaten mehr Sold bekommen. Der Zivildienst wird auch verlängert – aber nur, man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen, auf „freiwilliger Basis“. Herausgekommen ist also, was bei dieser Regierung zur Regel geworden ist: der allerkleinste gemeinsame Nenner. Wenigstens einer, mit dem alle irgendwie zufrieden sein können? Nein, im Gegenteil: ein Kompromiss, ein kleinster Nenner, mit dem niemand zufrieden sein kann und niemand wirklich zufrieden ist. Wieder alles andere als ein großer Wurf – höchstens ein kleines Würferl.