Tiroler (25) stürmt Achttausender im Alpinstil

Viele Expeditionen hatten bereits aufgegeben, zahlreiche Gipfelversuche waren an Schnee, Wind und schwierigen Verhältnissen gescheitert. Doch der Tiroler Benjamin Zörer ließ sich davon nicht beirren. Gemeinsam mit dem Imster Egon Egger (30) sowie den Italienern François Cazzanelli, Étienne Janin und Stefano Stradelli nutzte er am 21. Juli ein kurzes Wetterfenster – und schrieb damit ein kleines Stück Alpingeschichte.