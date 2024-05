Sonnenstrom ist derzeit fast nichts mehr wert

Kunden mit alten Verträgen, die noch mindestens 15,73 Cent bekommen, konnten über den Verfall der Sonnenstrompreise bis jetzt noch lächeln, doch Ende Juni ist das vorbei. Die Energie AG kickt rund 20.000 Kunden mit solchen guten Bedingungen aus den Verträgen und bietet einen Umstieg auf den „Team Sonne Loyal Float“-Tarif an – und zumindest zwei Cent je eingespeister Kilowattstunde. „Die Verbrauchsspitze für Strom liegt in Oberösterreich derzeit bei etwa 1,8 Gigawatt, die Erzeugungsspitze bei Photovoltaik wird bis Jahresende auf zwei Gigawatt klettern. Dann wird mehr produziert als verbraucht. Der Überschuss muss am internationalen Markt verkauft werden“, so die Energie-AG-Chefs Klaus Dorninger und Alexander Marchner. Hier spielen die Preise verrückt – teils werden Negativpreise erzielt, Abnehmer bekommen Geld für den Stromverbrauch.