An Operetta Evening in an Enchanting Castle Setting

A quick tip on the side…

The open-air shows begin at 8:00 p.m. each night (doors open at 7:00 p.m.). Since the evenings can get a bit chilly after the stunning sunset in front of the Aiserbühne, we recommend bringing a small blanket. If you’d like to be part of the medieval atmosphere in Schwertberg, you can still secure tickets at oeticket.com or enter the giveaway here, as we’re giving away 5 pairs of tickets for both August 8 and 9. The contest closes on August 3 at 9:00 a.m. For more information: www.classic-pure.at.