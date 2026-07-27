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An Operetta Evening in an Enchanting Castle Setting

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27.07.2026 10:15
A magnificent view of the Aiserbühne
A magnificent view of the Aiserbühne(Bild: © Tourismusverband Donau Oberösterreich | LM Media)
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Von Sponsoring

The “Krone” invites you to its “Classic Pure” event series and is giving away tickets to the operetta “Giuditta” on August 8 and 9 at the Aiserbühne in Schwertberg. Enter the giveaway right here!

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A mystical atmosphere, a former quarry, and a castle-like stage setting make the Aiserbühne in Schwertberg a truly special experience for culture lovers. Many people aren’t even aware of this fairy-tale-like location yet, where classical performances feel even more authentic. With the “Classic Pure” event series, the organizers are bringing two productions to the Aiserbühne this year: It kicked off with “Le Nozze di Figaro,” and on August 8 and 9, things will take a romantic turn with Franz Lehár’s operetta “Giuditta.”

Operetta fans are looking forward to Franz Lehár’s “Giuditta.”
Operetta fans are looking forward to Franz Lehár’s “Giuditta.”(Bild: harald fuchs)
Experience “Giuditta” in a fairy-tale setting.
Experience “Giuditta” in a fairy-tale setting.(Bild: © Tourismusverband Donau Oberösterreich | LM Media)

A quick tip on the side… 
The open-air shows begin at 8:00 p.m. each night (doors open at 7:00 p.m.). Since the evenings can get a bit chilly after the stunning sunset in front of the Aiserbühne, we recommend bringing a small blanket. If you’d like to be part of the medieval atmosphere in Schwertberg, you can still secure tickets at oeticket.com or enter the giveaway here, as we’re giving away 5 pairs of tickets for both August 8 and 9. The contest closes on August 3 at 9:00 a.m. For more information: www.classic-pure.at.

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