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An Operetta Evening in an Enchanting Castle Setting
The “Krone” invites you to its “Classic Pure” event series and is giving away tickets to the operetta “Giuditta” on August 8 and 9 at the Aiserbühne in Schwertberg. Enter the giveaway right here!
A mystical atmosphere, a former quarry, and a castle-like stage setting make the Aiserbühne in Schwertberg a truly special experience for culture lovers. Many people aren’t even aware of this fairy-tale-like location yet, where classical performances feel even more authentic. With the “Classic Pure” event series, the organizers are bringing two productions to the Aiserbühne this year: It kicked off with “Le Nozze di Figaro,” and on August 8 and 9, things will take a romantic turn with Franz Lehár’s operetta “Giuditta.”
A quick tip on the side…
The open-air shows begin at 8:00 p.m. each night (doors open at 7:00 p.m.). Since the evenings can get a bit chilly after the stunning sunset in front of the Aiserbühne, we recommend bringing a small blanket. If you’d like to be part of the medieval atmosphere in Schwertberg, you can still secure tickets at oeticket.com or enter the giveaway here, as we’re giving away 5 pairs of tickets for both August 8 and 9. The contest closes on August 3 at 9:00 a.m. For more information: www.classic-pure.at.
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