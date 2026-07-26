Car impounded
201 km/h! Speeder Just Wanted to Get to Poland Fast
A 36-year-old Belarusian man’s drive on the Westautobahn in Upper Austria ended on Sunday with the temporary impoundment of his car. The man was traveling at speeds of up to 201 km/h. The reason: He just wanted to get to Poland, where he lives, as quickly as possible.
An unmarked patrol car from the Seewalchen Highway Patrol noticed the Audi A5 because the driver was repeatedly tailgating other vehicles on the Westautobahn. In the Allhaming area, the driver was first clocked at 196 km/h in a 130 km/h zone and then, in a 100 km/h zone, at 201 km/h.
High Security Deposit
When stopped at the Ansfelden Süd highway rest area, the man told the police officers that he wanted to drive quickly to his home in Poland. His driver’s license was provisionally revoked and the car was temporarily impounded. In addition, a security deposit of 2,430 euros was collected.
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