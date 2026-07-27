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Gute Zwischenbilanz

Bis zu 36 Grad: Freibäder erwarten Gästeansturm

Steiermark
27.07.2026 05:00
1, 2, 3 – und los geht’s: für Kinder wohl das größte Ferienvergnügen.
1, 2, 3 – und los geht’s: für Kinder wohl das größte Ferienvergnügen.(Bild: Tourismusverband Thermen- &amp; Vulkanland/Jean Van Luelik)
Porträt von Barbara Winkler
Von Barbara Winkler

Der Sommer meldet sich mit voller Kraft zurück. Bis zu 36 Grad sind in den kommenden Tagen in der Steiermark möglich. Für die Freibäder sind das beste Aussichten – sie hoffen auf eine Fortsetzung des bislang starken Badesommers.

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„Nörgler gibt es immer“, sagt Andreas Rindler, Chef-Bademeister im Freibad Fürstenfeld. „Die allermeisten nehmen die Preiserhöhung aber mit Achselzucken hin.“ Der Tageseintritt im größten Freibad Österreichs stieg heuer im Vergleich zum Vorjahr von 8,50 auf zehn Euro – weniger Gäste kommen deshalb aber nicht.

„Wir sind gerade auf der Überholspur: Der Juni verlief sehr gut, aktuell ist es wetterbedingt etwas durchwachsen. Mit der Hitze in den nächsten Tagen wird es aber sicher wieder ordentlich anziehen“, ist der Routinier überzeugt.

Schon vor dem Saisonstart hatte Anderas Rindler vile zu tun.
Schon vor dem Saisonstart hatte Anderas Rindler vile zu tun.(Bild: Christian Jauschowetz)

An Spitzentagen strömen mehr als 10.000 Besucher in das oststeirische Bad – Dimensionen, von denen man im Familienfreibad Kleinlobming naturgemäß weit entfernt ist. Doch auch dort zeigt man sich mit der bisherigen Saison zufrieden. „Der Juni war wirklich super“, erzählt Betriebsleiter Christoph Leitner. „In den letzten Tagen war das Wetter eher mäßig, deshalb blieben auch die Gäste aus. Aber das wird jetzt sicher wieder“, zeigt sich auch der Obersteirer mit Blick auf die Wetterprognosen zuversichtlich.

Plus von zehn Prozent
Mit einem Plus von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr ziehen derzeit auch die Grazer Bäder eine erfreuliche Zwischenbilanz. Rund 270.000 Gäste suchten heuer bereits Abkühlung im kühlen Nass – und die Saison ist noch lange nicht vorbei.

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Denn schon in den nächsten Tagen dürfte der Sommer wieder kräftig aufdrehen: Laut GeoSphere Austria rollt die nächste Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 36 Grad auf die Steiermark zu, begleitet von einzelnen Gewittern. Besonders heiß dürfte es im östlichen Flachland und im Süden des Landes werden. Die Hundstage – der Zeitraum zwischen 23. Juli und 23. August – machen ihrem Namen damit wohl alle Ehre.

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