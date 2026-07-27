Bis zu 36 Grad: Freibäder erwarten Gästeansturm

An Spitzentagen strömen mehr als 10.000 Besucher in das oststeirische Bad – Dimensionen, von denen man im Familienfreibad Kleinlobming naturgemäß weit entfernt ist. Doch auch dort zeigt man sich mit der bisherigen Saison zufrieden. „Der Juni war wirklich super“, erzählt Betriebsleiter Christoph Leitner. „In den letzten Tagen war das Wetter eher mäßig, deshalb blieben auch die Gäste aus. Aber das wird jetzt sicher wieder“, zeigt sich auch der Obersteirer mit Blick auf die Wetterprognosen zuversichtlich.