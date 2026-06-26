Freibad-Eintritte wurden um 4,5 Prozent teurer

Generell seien Kinderkarten eher teurer geworden als Erwachsenenkarten. Sie kosten heuer 4,9 Prozent mehr. „Bei den Familienkarten beträgt die durchschnittliche Erhöhung rund 8,7 Prozent“, errechnet Arjana Shabanhaxhaj von der AK-Marktforschung. Die Unterschiede sind groß: „So reichen die Kosten für eine Ganztageskarte für Erwachsene von vier Euro (Freibad Feldbach) bis zehn Euro im Freibad Fürstenfeld, das ist eine Preissteigerung von rund 7,5 Prozent.“ Erstmals ist heuer auch ein Preis für ein reines Freibad (ohne Halle) zweistellig. Mit vier Euro Eintritt sind die Bäder in St. Lambrecht und in Feldbach am günstigsten.