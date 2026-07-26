Horror Scene in MLS
Messi’s Teammate Lies Motionless: Ambulance on the Field
A moment of shock in MLS: During Lionel Messi’s club Inter Miami’s 1-0 win over Montreal, German Berterame lay motionless on the field after a tackle.
Montreal’s Efrain Morales collided with Berterame in midair near the penalty spot. Berterame remained on the ground, dazed.
Players from both teams immediately rushed to the unfortunate player’s aid. Anxious moments, silence in the stadium! An ambulance drove onto the field and treated the Mexican player. Shortly afterward, the 27-year-old was taken to the hospital.
“We didn’t know what to do”
Berterame was “okay and conscious,”Miami head coach Guillermo Hoyos reassured everyone after the final whistle. The shock, however, ran deep. “We didn’t know what to do—it was a very desperate situation.”
The on-field action surrounding Casemiro’s Miami debut took a back seat. Superstar Lionel Messi, who is still recovering from the World Cup, was absent. His friend Luis Suárez scored the winning goal in the 81st minute and held up Berterame’s jersey as he celebrated.
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