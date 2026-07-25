Absturz bei Malerarbeit: Tiroler schwer verletzt

Beim Handwerken an einem Haus wurde am Samstag ein Einheimischer (64) im Tiroler Ötztal schwer verletzt. Die Kombination aus Gerüst und Holzleiter war ihm zum Verhängnis geworden ...
Samstagfrüh verrichtete der 64-jährige Oberländer Malerarbeiten im zweiten Stock eines Gebäudes in Sölden. Dazu stand er alleine auf einem bereits aufgestellten Baugerüst. Für Abdeckarbeiten an der ca. fünf Meter hohen Wand stellte der 64-Jährige eine Holzleiter auf das Gerüst.
Plötzlich vom Gerüst gekippt
Dabei kippte er aus noch unbekannten Gründen vom Gerüst und stürzte zu Boden. Der Mann musste vom verständigten Rettungsdienst erstversorgt und mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert werden. Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber „Martin 8“, der Rettungsdienst sowie eine Streife der Polizei Sölden.
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