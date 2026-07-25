Absturz bei Malerarbeit: Tiroler schwer verletzt

Plötzlich vom Gerüst gekippt

Dabei kippte er aus noch unbekannten Gründen vom Gerüst und stürzte zu Boden. Der Mann musste vom verständigten Rettungsdienst erstversorgt und mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert werden. Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber „Martin 8“, der Rettungsdienst sowie eine Streife der Polizei Sölden.