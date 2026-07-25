No Upset! Salzburg Celebrates a Rout

Oberwart had managed to hold Rapid to a 1–2 loss in the second round of the Cup last year, but this time Salzburg sealed the deal early. Edmund Baidoo (8th) and Yorbe Vertessen (11th) capitalized on the Bulls’ first chances, and the team went on to dominate the match. Gaoussou Diakite converted a penalty kick to make it 3–0 (33'), before Salzburg’s new starting goalkeeper, Christian Zawieschitzky, was also beaten. Michael Hutter narrowed the gap with a fine finish to make it 1–3 (35').