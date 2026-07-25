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ÖFB Cup

No Upset! Salzburg Celebrates a Rout

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25.07.2026 05:00
Red Bull Salzburg celebrated a rout against SV Oberwart.
Red Bull Salzburg celebrated a rout against SV Oberwart.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

There were no surprises in the first-round matchup between Red Bull Salzburg and Ostliga side SV Oberwart in the ÖFB Cup. The “Bulls” celebrated a commanding 7-1 rout in new head coach Danny Röhl’s competitive debut.

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Oberwart had managed to hold Rapid to a 1–2 loss in the second round of the Cup last year, but this time Salzburg sealed the deal early. Edmund Baidoo (8th) and Yorbe Vertessen (11th) capitalized on the Bulls’ first chances, and the team went on to dominate the match. Gaoussou Diakite converted a penalty kick to make it 3–0 (33'), before Salzburg’s new starting goalkeeper, Christian Zawieschitzky, was also beaten. Michael Hutter narrowed the gap with a fine finish to make it 1–3 (35').

Salzburg on a scoring spree
It was a respectable result for the underdog, which then suffered a debacle in the second half. Damir Redzic (54', 89'), captain Nikolas Veratschnig (76'), and Sota Kitano (80') put Salzburg’s dominance in Burgenland on the scoreboard.

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