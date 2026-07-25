"Made Easy":
Became a Lifesaver While Selling a Car
He had actually just intended to sell his car to a 50-year-old man. Now, however, the German man even owes his life to a 35-year-old from the Innviertel region. That’s because Stefan Reschenhofer reacted perfectly when he was suddenly confronted with a life-threatening seizure suffered by his customer.
For 35-year-old Stefan Reschenhofer from Schwand/Innkreis, Saturday’s planned sale of his car to a 50-year-old German turned out to be more eventful than expected. “As we were loading the Audi onto his trailer, he suddenly complained of circulatory problems,” the man from the Innviertel region recounts. A short time later, the man collapsed unconscious to the ground.
Called for help and performed CPR
“I dialed 144, put my cell phone down, spoke with them, and started CPR,” Reschenhofer explains. Yet he is by no means a professional paramedic. “But I learned how to do it once and just went ahead and did it,” he says modestly.
I knew what to do and just did it.
Stefan Reschenhofer, Lebensretter
Bild: privat
Rescuer Had to Get Back to Work
Ten minutes later, the “real” emergency responders took over and eventually brought the patient back to life. He was transported by rescue helicopter to Traunstein Hospital. And Reschenhofer? He packed up his things and went to work. The Innviertel native is a forestry contractor who had work to do in the woods.
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