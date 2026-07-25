Investigation Underway
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli Face Penalties
Qualifying for the Hungarian Grand Prix has had repercussions! Lewis Hamilton and Kimi Antonelli face penalties. Both drivers must report to the race stewards.
It was at the end of Q3 when Max Verstappen’s spin triggered a yellow flag: Hamilton was in the way of Oscar Piastri during his fast lap. “I had no idea anyone was coming up behind me,” the Brit said afterward in an interview about the incident.
F1 expert Martin Brundle is certain: “He’ll get a penalty. Usually it’s a three-place grid penalty, unless you intentionally slow someone down—which he didn’t do.”
Kimi Antonelli, meanwhile, is said not to have lifted off the gas under the yellow flag and to have exceeded the track limits. “We’ll see that in the footage anyway,” said Mercedes team principal Toto Wolff.
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