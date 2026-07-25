Bei Radrennen schlitterte 41-Jährige unter Auto

In Kurve die Kontrolle verloren

Die 41-Jährige verlor im Zuge der Kurvendurchfahrt die Kontrolle über das Fahrrad, kam zu Sturz und schlitterte in weiterer Folge auf der Fahrbahn in Richtung des stehenden Autos, unter dem sie schließlich zu liegen kam. Die Frau wurde schwer an der Schulter verletzt und durch den verständigten Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Kufstein transportiert.