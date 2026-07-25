Bei Radrennen schlitterte 41-Jährige unter Auto

Schmerzhaft endete für eine Teilnehmerin (41) am Samstag eine Radveranstaltung im Tiroler Unterland. Die Frau kam in einer Kurve zu Sturz, wo ein Lenker seinen Pkw gerade am Straßenrand angehalten hatte ...
Die 41-jährige Deutsche nahm an einer grenzüberschreitenden Sportveranstaltung im Raum Bayern/Tirol teil. Gegen 12.35 Uhr lenkte sie ihr Rennrad in Gränzing, Gemeinde Niederndorferberg, auf einer Gemeindestraße talwärts. Zur selben Zeit lenkte ein 71-jähriger Deutscher einen Pkw bergwärts und hielt an, um die entgegenkommenden Radfahrer passieren zu lassen.
In Kurve die Kontrolle verloren
Die 41-Jährige verlor im Zuge der Kurvendurchfahrt die Kontrolle über das Fahrrad, kam zu Sturz und schlitterte in weiterer Folge auf der Fahrbahn in Richtung des stehenden Autos, unter dem sie schließlich zu liegen kam. Die Frau wurde schwer an der Schulter verletzt und durch den verständigten Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Kufstein transportiert.
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