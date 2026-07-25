First Round Live Updates
ÖFB Cup LIVE: SC Kalsdorf vs. LASK!
For double champion LASK, the first part of their title defense mission begins today. Coach Dietmar Kühbauer’s team is on the road in the first round of the ÖFB Cup in Kalsdorf near Graz to face the local third-division club. We’re reporting live (live updates below). The score is currently 3-0 in favor of the champions.
Here’s the live ticker:
For the reigning champions and cup winners from Linz, SC Kalsdorf shouldn’t pose much of a challenge in the first competitive match of the season. In their final preseason friendly last weekend against Düsseldorf (2–0), LASK showed they’re getting back into form.
“We’re slowly becoming the team we’ll need to be this season,” explained Kühbauer, who could secure a third consecutive ÖFB Cup victory. In Styria, the 55-year-old can count on the now-fit Moses Usor, World Cup starter Andres Andrade, and new signing Alessandro Schöpf. Ramiz Harakate, another new addition, is expected to provide the necessary goals up front.
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