Grazer lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein 19-Jähriger, der im Grazer Stadtgebiet zu schnell unterwegs war, entzog sich in der Nacht auf Samstag einer Polizeikontrolle und lieferte sich eine hochriskante Verfolgungsjagd – bis er in eine Bushaltestelle krachte. Im Auto fanden die Polizisten Drogen und eine verbotene Waffe. Zudem waren die Kennzeichen gestohlen.