Grazer lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein 19-Jähriger, der im Grazer Stadtgebiet zu schnell unterwegs war, entzog sich in der Nacht auf Samstag einer Polizeikontrolle und lieferte sich eine hochriskante Verfolgungsjagd – bis er in eine Bushaltestelle krachte. Im Auto fanden die Polizisten Drogen und eine verbotene Waffe. Zudem waren die Kennzeichen gestohlen.
In der Nacht auf Samstag, gegen ein Uhr, führte eine Polizeistreife am Grazer St.-Peter-Gürtel Geschwindigkeitsmessungen durch. Als die Beamten einen Pkw, der zu schnell unterwegs war, anhalten wollten, gab der Autolenker Gas und raste in Richtung Stadtzentrum davon.
Dabei fuhr der Lenker über mehrere rote Ampeln und brachte laut Polizei durch riskante Fahrstreifenwechsel andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Mehrere Polizeistreifen errichteten dann in der Merangasse eine Straßensperre.
Kennzeichen gestohlen
Der Autofahrer steuerte zunächst frontal auf einen Polizeiwagen zu und lenkte erst knapp vor einer Kollision auf den Gehsteig. Als der Mann in eine Bushaltestelle krachte, war die Wahnsinnsfahrt vorbei. Der 19-jährige Lenker und sein 17-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt.
Wie sich herausstellen sollte, waren die am Auto angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet. Zudem fanden Polizisten im Auto Drogen und eine verbotene Waffe. Beide Grazer werden angezeigt.
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