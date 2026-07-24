Spannende Tage für Anhänger zeitgenössischer Kunst

Noch bis Sonntagabend läuft die Kunstmesse „ArtBaden“ in der Biedermeierstadt an verschiedenen Schauplätzen rund um das Casino. Am Freitagabend fand die feierliche Eröffnung statt.
Mit der ArtBaden wird die Kurstadt dieses Wochenende zum internationalen Treffpunkt für zeitgenössische Kunst. Mehr als 40 Galerien aus aller Welt präsentieren im Kurhaus, Casino und Congress Center zeitgenössische Werke – von beeindruckenden Skulpturen bis hin zu Arbeiten von Arnulf Rainer und Hermann Nitsch. Auch Kurpark und Palmenhaus werden zur Freiluftgalerie.
Für Initiator Christopher Lane geht damit ein langgehegter Traum in Erfüllung. „Das historische Kurhaus voller Kunst zu erleben, ist etwas ganz Besonderes“, freut sich der Galerist. Die Messe läuft noch bis Sonntagabend – eine Fortsetzung im nächsten Jahr ist bereits fix geplant.
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