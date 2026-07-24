Spannende Tage für Anhänger zeitgenössischer Kunst

Mit der ArtBaden wird die Kurstadt dieses Wochenende zum internationalen Treffpunkt für zeitgenössische Kunst. Mehr als 40 Galerien aus aller Welt präsentieren im Kurhaus, Casino und Congress Center zeitgenössische Werke – von beeindruckenden Skulpturen bis hin zu Arbeiten von Arnulf Rainer und Hermann Nitsch. Auch Kurpark und Palmenhaus werden zur Freiluftgalerie.