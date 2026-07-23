Erstmaliges Event: Ein Wochenende voller Kunst

Buchpräsentation über Florentina Holzinger

Ein weiterer Höhepunkt ist die Präsentation eines Buches über Performance-Künstlerin Florentina Holzinger, deren Schaffen Autorin Elsa Okazaki acht Jahre lang begleitet hat. Holzinger vertritt Österreich im heurigen Jahr bei der Biennale in Venedig. Ob die Künstlerin auch selbst vor Ort sein wird? „Davon weiß ich nichts“, lacht er, aber man könne nie wissen ...