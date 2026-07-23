Erstmaliges Event: Ein Wochenende voller Kunst

Ab Freitag ist es so weit – das erste Mal wird die Biedermeierstadt Baden übers Wochenende zur Metropole zeitgenössischer Kunst: 52 Künstler – vertreten durch über 40 Galerien – verwandeln die Kurstadt in eine riesige Galerie.
Für den Galeristen und Architekten Christopher Lane wird ein langgehegter Traum wahr: Von 24. bis 26. Juli wird Baden zur Bühne für zeitgenössische Kunst. Im Kurhaus, Casino und Congress Center präsentieren mehr als 40 Galerien aus aller Welt – von Berlin über Seoul bis Sydney – ihre Werke.
Zu den Höhepunkten zählen dabei eine drei Meter hohe Skulptur der brasilianischen Künstlerin Monika Kus-Picco, Grafiken von Arnulf Rainer und Hermann Nitsch sowie ein „Live-Painting“ des britisch-australischen Künstlers James Needham.
Auch der Kurpark und das Palmenhaus werden mit Skulpturen und Installationen bespielt, während Museen und Galerien im Rahmen der „art.night“ ihre Türen länger öffnen.
„Das historische Kurhaus einmal voller Kunst zu erleben, ist etwas ganz Besonderes“, sagt Lane. Die Suche nach hochkarätigen Ausstellern sei die größte Herausforderung gewesen – am Ende musste er sogar einigen Galerien absagen.
Buchpräsentation über Florentina Holzinger
Ein weiterer Höhepunkt ist die Präsentation eines Buches über Performance-Künstlerin Florentina Holzinger, deren Schaffen Autorin Elsa Okazaki acht Jahre lang begleitet hat. Holzinger vertritt Österreich im heurigen Jahr bei der Biennale in Venedig. Ob die Künstlerin auch selbst vor Ort sein wird? „Davon weiß ich nichts“, lacht er, aber man könne nie wissen ...
Mit der ersten ArtBaden soll die Kurstadt nicht nur für ein Wochenende zum internationalen Treffpunkt für Kunstliebhaber werden – ein Termin fürs nächste Jahr ist bereits fixiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.