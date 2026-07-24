Minister hilft: Steirer kämpfen für Sikahirsche

Die völlige Ausrottung der Sikahirsche – das ist der Plan der EU. Gerade die Steirer treten dagegen energisch auf, dem folgen jetzt Politiker mit dem Ansuchen um Ausnahme.
Wir haben kürzlich ausführlich darüber berichtet: Aus der Sorge heraus, die Sikahirsche könnte heimisches Wild verdrängen, sollen diese in den Staaten der EU gänzlich ausgerottet werden – bis 2027 müssen alle tot sein. Wogegen Österreich, vor allem die Steirer, stark aufbegehren. Eine Arbeitsgemeinschaft zur Erhaltung der Rasse kämpft wildentschlossen gegen die Pläne.
Sprecher Martin Macher: „Weil die Tiere, was nicht in allen EU-Staaten so ist, bei uns ausnahmslos in Gehegen gehalten und nicht in die freie Wildbahn eingebracht werden. Warum sollte man sie also töten? Das ist Willkür und angesichts der Wildfleisch-Importe widersinnig.“
Das ist Willkür und angesichts der Wildfleisch-Importe widersinnig.
Martin Macher
Bild: Verena Zaff
80 Betriebe halten 3000 Sikahirsche, durch die Maßnahmen hat so mancher bereits Einbußen. „Wir ziehen mit Deutschland an einem Strang.“ Es droht ein Millionenschaden.
Auch das Land wehrt sich jetzt gegen das Sika-Verbot: „Als Tierschutzlandesrat halte ich die völlig unnötige Tötung der Tiere für inakzeptabel“, verurteilt Hannes Amesbauer diesen „tierschutzpolitischen Irrweg“.
Zudem: Wenn Gatterhaltung die letzten 100 Jahre funktioniert hat, sollte sie auch künftig möglich sein, sagt Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer. Die überzeugt ist, dass der wirtschaftliche und soziale Schaden einer Ausrottung der mittlerweile traditionsreichen Sika-Haltung zu hoch wäre, „genau für solche Fälle gibt’s Möglichkeiten einer Ausnahme“. Eine solche für Österreich werde nun, mit Hilfe von Minister Norbert Totschnig, angestrebt.
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