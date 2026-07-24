Minister hilft: Steirer kämpfen für Sikahirsche

Zudem: Wenn Gatterhaltung die letzten 100 Jahre funktioniert hat, sollte sie auch künftig möglich sein, sagt Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer. Die überzeugt ist, dass der wirtschaftliche und soziale Schaden einer Ausrottung der mittlerweile traditionsreichen Sika-Haltung zu hoch wäre, „genau für solche Fälle gibt’s Möglichkeiten einer Ausnahme“. Eine solche für Österreich werde nun, mit Hilfe von Minister Norbert Totschnig, angestrebt.