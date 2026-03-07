„Längere Wehrpflicht: Hohe Kosten in Kauf nehmen?“

Ist eine längere Wehrpflicht ein notwendiger Schritt, um die Einsatzfähigkeit des Bundesheeres zu stärken und auf neue sicherheitspolitische Risiken vorbereitet zu sein, oder würden die zusätzlichen Kosten den Staatshaushalt unverhältnismäßig belasten? Trägt eine längere Dienstzeit tatsächlich zu mehr Sicherheit und besserer Ausbildung der Rekruten bei, oder gäbe es effizientere Wege, das Heer zu modernisieren? Überwiegt für Sie der sicherheitspolitische Nutzen einer Verlängerung, oder sehen Sie die finanziellen und gesellschaftlichen Nachteile als zu groß an?