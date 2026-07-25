„Der Barcelona-Krimi“: Die saure Frucht Jugend

Das Vorhaben, einen vorwiegend deutschen Cast zum Teil als Spanisch zu verkaufen, war schon von Anfang an wagemutig. In diesem achten von zehn Teilen (die Reihe wurde 2025 abgesetzt) versucht der Regisseur Andreas Herzog, Handlung und Inszenierung in eine Art Film Noir zu rücken, scheitert dabei aber an der Durchschnittlichkeit der schauspielerischen Leistungen und an einer zuweilen an den Haaren herbeigezogenen Handlung, die immer wieder Logiklücken aufweist. Die Rolle als Femme fatale wird bis ins letzte Detail ausgereizt und wirkt bei Malovčić im Spiel mehr erzwungen als mit Freude gespielt. Der sonst recht souveräne Clemens Schick scheitert an der Darstellung einer bunten Emotionspalette und wirkt in den schwierigen Momenten unglaubwürdig und statisch.