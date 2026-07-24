Magnitude 4.5
Earthquake near Semmering: Rockfall on the road
Early Friday morning, a relatively strong earthquake shook the region around the Semmering. The fire department had to respond to a rockfall.
The 4.5-magnitude earthquake occurred in the border area between Lower Austria and Styria near the Semmering. It occurred at 1:59 a.m., eight kilometers southwest of Gloggnitz and 15 kilometers east of Mürzzuschlag, according to Geosphere Austria.
Minor damage possible
According to the Seismological Service, at this magnitude, isolated instances of minor damage may occur in the epicentral area. The focal depth was four kilometers.
According to Geosphere Austria, many reports of the quake were received from residents in eastern Lower Austria and Styria. The tremors were also faintly felt in some parts of Vienna.
Rockfall in the Neunkirchen District
On the road between Schottwien and Breitenstein, the fire department had to respond to a rockfall; small boulders had fallen onto the roadway. However, the road has since been cleared.
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