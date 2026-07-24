Erdbeben beim Semmering: Steinschlag auf Straße

Steinschlag im Bezirk Neunkirchen

Auf der Straße zwischen Schottwien und Breitenstein musste die Feuerwehr zu einem Steinschlag ausrücken, kleinere Felsbrocken waren auf die Fahrbahn gestürzt. Mittlerweile ist die Straße aber wieder freigeräumt, vermeldet die Landeswarnzentrale NÖ.