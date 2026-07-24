Erdbeben beim Semmering: Steinschlag auf Straße

In der Nacht auf Freitag hat ein verhältnismäßig starkes Erdbeben die Region rund um den Semmering erschüttert. Die Feuerwehr musste wegen eines Steinschlags ausrücken.
Das Erdbeben der Stärke 4,5 ereignete sich im Grenzgebiet von Niederösterreich und der Steiermark beim Semmering. Es trat um 1:59 Uhr acht Kilometer südwestlich von Gloggnitz bzw. 15 Kilometer östlich von Mürzzuschlag auf, informierte Geosphere Austria.
Leichte Schäden möglich
Laut dem Erdbebendienst kann es bei dieser Magnitude im Epizentralbereich vereinzelt zu leichten Schäden kommen. Die Herdtiefe betrug vier Kilometer.
Laut Geosphere Austria langten viele Bebenmeldungen von der Bevölkerung im Osten von Niederösterreich und der Steiermark ein. Vereinzelt seien die Erschütterungen auch in Wien schwach wahrgenommen worden.
Steinschlag im Bezirk Neunkirchen
Auf der Straße zwischen Schottwien und Breitenstein musste die Feuerwehr zu einem Steinschlag ausrücken, kleinere Felsbrocken waren auf die Fahrbahn gestürzt. Mittlerweile ist die Straße aber wieder freigeräumt, vermeldet die Landeswarnzentrale NÖ.
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