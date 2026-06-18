Grollen bei leichtem Erdbeben in Tirol zu hören

Das Beben wurde in Telfs und Umgebung zum Teil deutlich wahrgenommen. Einige Personen erschraken, Gegenstände bewegten sich leicht und ein Grollen war zu hören, teilte der österreichische Erdbebendienst GeoSphere Austria – Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie mit. Schäden an Gebäuden waren bei dieser Stärke nicht zu erwarten.