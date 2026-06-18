Grollen bei leichtem Erdbeben in Tirol zu hören

Ein leichtes Erdbeben – das mitunter aber für Schrecken gesorgt hat – hat sich Mittwochabend bei Telfs im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land ereignet. Die Erdstöße erreichten eine Stärke von 2,2.
Das Beben wurde in Telfs und Umgebung zum Teil deutlich wahrgenommen. Einige Personen erschraken, Gegenstände bewegten sich leicht und ein Grollen war zu hören, teilte der österreichische Erdbebendienst GeoSphere Austria – Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie mit. Schäden an Gebäuden waren bei dieser Stärke nicht zu erwarten.
Erdbebendienst bittet um Meldungen
Zu dem Erdbeben war es um 21.19 Uhr gekommen. Der Erdbebendienst bat, das Wahrnehmungsformular auszufüllen, die App QuakeWatch Austria zu benutzen oder schriftliche Meldungen an die Adresse Hohe Warte 38, 1190 Wien zu schicken.
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