Schlotterer

Sonnenschutz-Hersteller glaubt weiter an Ausbau

Salzburg
05.02.2026 14:30
An den Ausbauplänen für das Werk III auf den Adnetfeldern hält man trotz Anrainerprotesten ...
An den Ausbauplänen für das Werk III auf den Adnetfeldern hält man trotz Anrainerprotesten weiter fest.(Bild: Schlotterer/Zuchna Visualisierung)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Rechtzeitig zum Jubiläum – heuer feiert man sein 50-jähriges Bestehen – kehrt der Adneter Sonnenschutz-Hersteller Schlotterer auf die Erfolgsspur zurück. Das vergangene Jahr war mit 112 Millionen Euro Umsatz das zweiterfolgreichste der Unternehmensgeschichte. 

„Wir erwarten auch heuer ein Umsatzwachstum“, freut sich Geschäftsführer Peter Gubisch. 34 neue Mitarbeiter durfte man 2025 begrüßen, damit liegt der Personalstand bei 630 – sie alle dürften sich wieder über eine Erfolgsprämie freuen. Diese liegt bei knapp 3700 Euro brutto.

An den Ausbauplänen für das Werk III auf den Adnetfelder hält man trotz Anrainerprotesten weiter fest. Noch fehlt allerdings – wegen Beeinspruchungen – der finale Naturschutzbescheid.

Geschäftsführer Peter Gubisch
Geschäftsführer Peter Gubisch(Bild: VeHo)

Fällt dieser positiv aus, könnte im Herbst 2026 mit dem Bau begonnen werden. Dann wäre eine Inbetriebnahme 2031 denkbar. Gubisch: „Abwarten.“ 

Salzburg

