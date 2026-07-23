Verpasst die Steiermark günstigere Strompreise?

So fordern die beiden Kommunisten eine Neugestaltung der 2001 fixierten „Südpolverträge“ mit dem Verbund: Damals wurden alle Kraftwerke der einstigen Steweag und Steg an den Verbund abgetreten, dafür erhielt man eine Beteiligung an der Verbund Wasserkraft (5,31 Prozent) und vergünstige Strompreise von 2,1 Terawattstunden Strom pro Jahr. Das gehe weit über den Stromverbrauch der steirischen Haushalte hinaus, die Beteiligung sei daher eine „Geldmaschine“ für die Energie Steiermark, so Melinz und Murgg.