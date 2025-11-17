ÖVP schießt scharf gegen SPÖ-Bürgermeister

Genau diese stellte Winsauer vor Kurzem in einer offiziellen Anfrage. Konkret wollte er wissen, um welches Dienstverhältnis es sich genau handelt, auf welcher gesetzlichen Grundlage dieses basiere und ob der Job ausgeschrieben worden war. Weitere Fragen stellte der Jurist zu den genauen Aufgaben des ehemaligen Wahlkampfleiters und wie die Sache mit der Amtsverschwiegenheit genau funktionieren solle. Nicht zuletzt wollte der schwarze Stadtparteiobmann wissen, wie der Job als Berater entlohnt wird. „Bisher wurden Berater immer aus den Parteikassen bezahlt, nicht mit Steuergeldern“, betonte Winsauer.