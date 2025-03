Ehefrau in Bim angezündet: Verdächtiger gefasst

Brandanschlag wurde am Vormittag verübt

Gegen den 46-Jährigen wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Am Sonntag gegen 10 Uhr soll er seine Ehefrau in einer Straßenbahn der Linie 10 mit einer brennbaren Flüssigkeit – vermutlich Benzin – übergossen und angezündet haben. Die Polizei bittet weiter um Zeugenhinweise zu der Tat. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es.