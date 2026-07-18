Inklusiver Weg als barrierefreies Naturerlebnis

Der Nationalpark Hohe Tauern (NPHT) stellte einen neuen Weg für Menschen mit Einschränkungen vor. Dabei hat man den Großglockner immer fest im Blick. Es ist eine Erweiterung eines bestehenden Inklusions-Weges.
Um die Naturvielfalt und die Schönheit eines Hochgebirgs-Nationalparks auch für Menschen mit Einschränkungen erlebbar zu machen, ließ sich der NPHT beim Themenweg „Berge.Denken“ etwas besonderes einfallen. Im Ködnitztal, am Fuße des Großglockners bietet man für alle Menschen ein zugängliches Naturerlebnis.
Möglich macht das ein inklusiver Themenweg. Dieser wurde bereits im Jahr 2021 für einen zweiachsigen E-Scooter für Menschen mit Geh-Beeinträchtigung umgebaut. Nun erfolgte die Weiterentwicklung mit voller Inklusion. So gibt es etwa 3D-Modelle charakteristischer Körperteile, wie Steinadlerkrallen oder Steinbockhörner. Diese können leicht ertastet werden. Lebensgroße Silhouetten der Tiere machen die Tiere zudem größer und angreifbar. Ein QR-Code und eine Smartphone-App ermöglichen obendrein, einen Audio Guide abzurufen. An der Infostelle am Glocknerwinkel kann das Programm mit sämtlichen Offline-Inhalten heruntergeladen werden.
Themenweg mit fast einem Kilometer Naturerlebnis
„Der 800 Meter lange, barrierefreie Rundweg lädt dazu ein, die Natur mit allen Sinnen zu entdecken. Breite Wege, klar strukturierte Stationen und sorgsam geplante Wegführung ermöglichen eine möglichst intuitive Orientierung, um eine sichere Nutzung für unterschiedliche Besuchergruppen zu gewährleisten“, erläutert Alexander Grimm, Projektverantwortlicher für den Weg. Auch bei LR René Zumtobel und NPHT-Direktor Florian Jurgeit ist die Freude über das erweiterte Angebot groß: „Hier erhalten alle Interessierten einen Einblick in die Besonderheiten des Hochgebirges im Nationalpark.“
Der kostenlose Themenweg mit der Ausstellung Glocknerpanorama startet beim Parkplatz Lucknerhaus in Kals am Großglockner.
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