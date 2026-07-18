Inklusiver Weg als barrierefreies Naturerlebnis

Möglich macht das ein inklusiver Themenweg. Dieser wurde bereits im Jahr 2021 für einen zweiachsigen E-Scooter für Menschen mit Geh-Beeinträchtigung umgebaut. Nun erfolgte die Weiterentwicklung mit voller Inklusion. So gibt es etwa 3D-Modelle charakteristischer Körperteile, wie Steinadlerkrallen oder Steinbockhörner. Diese können leicht ertastet werden. Lebensgroße Silhouetten der Tiere machen die Tiere zudem größer und angreifbar. Ein QR-Code und eine Smartphone-App ermöglichen obendrein, einen Audio Guide abzurufen. An der Infostelle am Glocknerwinkel kann das Programm mit sämtlichen Offline-Inhalten heruntergeladen werden.