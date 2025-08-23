Ländle-Grüne fordern ganzjährige Deutschförderung

In Bildung investieren statt in Beton

Diesbezüglich sieht Hammerer vor allem die zuständige Landesrätin Barbara Schöbi-Fink in der Verantwortung: „Der Bildungsmonitor zeigt klar, dass Kinder mit geringen Deutschkenntnissen beim Eintritt in den Kindergarten diesen Rückstand nicht mehr aufholen – mit gravierenden Folgen für ihren gesamten Bildungsweg. Die Landesrätin muss endlich die Hausaufgaben machen und die Deutschförderung in Kindergärten massiv ausbauen.“ Zusätzlich brauche es eine stärkere ganzjährige Sprachförderung an den Schulen sowie mehr Unterstützung für die Lehrpersonen. „Wir müssen in die Förderung unserer Kinder investieren – nicht Milliarden in Straßen und Tunnel verschleudern“, schimpft Hammerer mit Verweis auf die von der schwarz-blauen Landesregierung mit großer Verve vorangetriebenen Großprojekte Stadttunnel Feldkirch und S18.