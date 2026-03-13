„Deutschförderung im Kindergarten ausbauen“

Mehr Personal und bessere Ausbildungsstukturen

Für die Mitstreiter in ihrer Partei ist klar: Sprachförderung muss deutlich früher ansetzen. „Wir müssen die Deutschförderung im Kindergarten massiv ausbauen, damit alle Kinder mit guten Deutschkenntnissen und fairen Chancen in die Volksschule starten – unabhängig von ihrem Elternhaus“, betont Hammerer. Dafür braucht es mehr Personal und bessere Ausbildungsstrukturen. „Sprachförderung funktioniert nur mit genügend Fachkräften. Deshalb brauchen wir endlich einen zweiten, öffentlichen Ausbildungsstandort für Elementarpädagogik im Unterland.“