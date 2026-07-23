At Vicky Hudson's
European Championships Canceled! Baby Joy Instead of Title Defense
She won’t be competing at the national championships this weekend, and javelin thrower Victoria Hudson is also skipping her title defense at the European Championships in Birmingham! For a happy reason: the 29-year-old from Lower Austria is expecting her first child.
She was a European champion, and last year she topped the world annual rankings with a throw of 67.76 meters. Now Vicky Hudson has another reason to celebrate in her personal life. She and her long-time boyfriend Gregor are expecting their first child, who is due in early 2027.
The 2028 Olympics Remain a Major Goal
“I’m looking forward to this personal joy and will, of course, adjust my training accordingly. I don’t have any more competitions planned for this year,” says “Vicky.” At the same time, however, she makes one thing clear: “I’m not thinking about retiring yet. I want to continue my athletic career after my maternity leave. Yes, Los Angeles 2028 remains a major career goal for me.”
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