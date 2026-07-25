Die kleine Botin hat mentale Urlaubssouvenirs

Warum fühlen wir uns nach dem Urlaub so schnell wieder „Lost in Chaos“? Wahrscheinlich ist die Antwort recht simpel: Unser Nervensystem liebt Momente, in denen wir weniger entscheiden, weniger funktionieren und stattdessen mehr im Moment leben und wahrnehmen können. Im Urlaub fühlt es sich oft deshalb entspannter an, weil wir weniger Entscheidungen treffen, mehr vom Licht den ganzen Tag über bekommen, langsamer und gemeinsam essen und mehr Zeit miteinander verbringen. Wenn wir etwas davon bewusst in den Alltag übernehmen, helfen wir unserem Gehirn, diesen Zustand leichter wiederzufinden. „Slow-Living“-Elemente wie diese sind echte Erholungspausen für Körper und Geist.