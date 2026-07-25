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Die „Krone“-NÖ-Kolumne

Die kleine Botin hat mentale Urlaubssouvenirs

Niederösterreich
25.07.2026 05:45
(Bild: Krone KREATIV/Daniela Gaigg)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Wie ich den Urlaub ganz gezielt „verlängere“ und was es mit dem mentalen Souvenir auf sich hat. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.

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Nach dem Urlaub der Blues? Kaum sind die Koffer ausgepackt und die Wäsche geschafft, zieht meist beinhart der Alltag wieder ein. Termine, Meetings, Kalender-Reminder – und die entspannte Urlaubsstimmung scheint schnell wieder zu verschwinden.

Warum fühlen wir uns nach dem Urlaub so schnell wieder „Lost in Chaos“? Wahrscheinlich ist die Antwort recht simpel: Unser Nervensystem liebt Momente, in denen wir weniger entscheiden, weniger funktionieren und stattdessen mehr im Moment leben und wahrnehmen können. Im Urlaub fühlt es sich oft deshalb entspannter an, weil wir weniger Entscheidungen treffen, mehr vom Licht den ganzen Tag über bekommen, langsamer und gemeinsam essen und mehr Zeit miteinander verbringen. Wenn wir etwas davon bewusst in den Alltag übernehmen, helfen wir unserem Gehirn, diesen Zustand leichter wiederzufinden. „Slow-Living“-Elemente wie diese sind echte Erholungspausen für Körper und Geist.

Damit das im Alltag weiter funktioniert, habe ich mir aus dem Urlaub ein „mentales Souvenir“ mitgebracht – fünf kleine Erinnerungen: der Abendspaziergang, das Frühstück ohne Zeitlimit, Handy am Zimmer vergessen, Lieblingsplaylist im Auto und ein Family-Dinner mit Gesprächen mit den Kindern. Ich möchte diese Mini-Souvenirs so oft wie möglich „auspacken“ und den Sommer-Flow mitnehmen, auch wenn es nicht jeden Tag perfekt klappen wird.

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