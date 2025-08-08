Vorteilswelt
Trauer um Fußballer

Gaza: „Palästinensischer Pele“ stirbt bei Angriff

Fußball International
08.08.2025 08:57
Während Suleiman al-Obeid auf Hilfslieferungen wartete, wurde der 41-Jährige getötet.
Während Suleiman al-Obeid auf Hilfslieferungen wartete, wurde der 41-Jährige getötet.(Bild: AP/Jehad Alshrafi)

Große Trauer um den „palästinensischen Pele“: Suleiman al-Obeid ist im Alter von 41 Jahren verstorben.

Wie der palästinensische Fußballverband (PFA) vermeldet, wurde der frühere Nationalspieler am Mittwoch durch einen israelischen Angriff getötet, während er auf Hilfslieferungen wartete.

Mehr als 100 Tore
Der Offensivspieler bestritt 24 Länderspiele und erzielte nach Verbandsangaben mehr als 100 Tore in seiner Karriere.

Sein Talent auf dem Platz brachte ihm den Spitznamen „der palästinensische Pelé“ ein – eine Anspielung auf den legendären Brasilianer, der für viele als der größte Spieler aller Zeiten gilt. Obeid hinterlässt seine Frau und fünf Kinder.

