Jammernder Breivik bekommt zwei Meerschweinchen

„Unmenschlich“ und „erniedrigend“ – so bezeichnet jener Mann, der so viele Menschenleben auf dem Gewissen hat, seine Haftbedingungen. Und das, obwohl dem 45-Jährigen drei Privaträume zur Verfügung stehen.

Um Verbesserungen zu erwirken, verklagt er sogar den norwegischen Staat. Im Februar war Breivik mit einer Klage diesbezüglich gescheitert. Am Montag beschäftigt sich ein Gericht in Oslo mit einer von Breivik eingelegten Berufung.