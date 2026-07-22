Mädchen beim Überqueren der Straße von Bus erfasst

Mädchen auf Fahrbahn geschleudert

Für den Busfahrer kam der Moment völlig überraschend. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung konnte der Lenker einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 13-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert und kam etwa fünf Meter vor dem Bus zum Liegen.