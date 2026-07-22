Mädchen beim Überqueren der Straße von Bus erfasst

Dramatischer Verkehrsunfall Mittwochabend in Landeck in Tirol: Eine 13-jährige Fußgängerin wollte die Straße überqueren und wurde dabei von einem herannahenden Linienbus erfasst. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte der Buslenker den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Mädchen wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Schreckmomente am Mittwoch gegen 17.15 Uhr auf der B171 in Landeck: Ein 61-jähriger Österreicher war mit einem Linienbus von Landeck kommend in Richtung St. Anton am Arlberg unterwegs, als plötzlich ein Mädchen rund zehn Meter vor einem Schutzweg die Fahrbahn überqueren wollte.
Mädchen auf Fahrbahn geschleudert
Für den Busfahrer kam der Moment völlig überraschend. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung konnte der Lenker einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 13-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert und kam etwa fünf Meter vor dem Bus zum Liegen.
Der Busfahrer sowie mehrere Passanten und weitere Verkehrsteilnehmer eilten sofort zur Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Die 13-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen in das Krankenhaus nach Zams gebracht. Die B171 war aufgrund des Unfallgeschehens rund 30 Minuten lang für den gesamten Verkehr gesperrt.
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