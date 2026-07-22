Handyhalterung verrutscht: Frau stürzte mit E-Bike

Fatales Brems- und Lenkmanöver

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich die am E-Bike montierte Handyhalterung während der Fahrt verschoben. „Die Radfahrerin versuchte, diese noch während der Fahrt wieder in die richtige Position zu bringen“, heißt es seitens der Polizei. Dabei geriet sie offenbar durch ein Brems- und Lenkmanöver ins Straucheln und verlor die Kontrolle über ihr E-Bike.