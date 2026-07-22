Handyhalterung verrutscht: Frau stürzte mit E-Bike

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit endete am Mittwoch für eine E-Bikerin (50) im Tiroler Zillertal mit einem Sturz. Der Deutschen war die Handyhalterung am Fahrrad verrutscht. Sie musste mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.
Die 50-jährige Deutsche aus der Städteregion Aachen war gegen 13.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Geolserstraße in Fügenberg talwärts unterwegs, als es zu dem Unfall kam.
Fatales Brems- und Lenkmanöver
Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich die am E-Bike montierte Handyhalterung während der Fahrt verschoben. „Die Radfahrerin versuchte, diese noch während der Fahrt wieder in die richtige Position zu bringen“, heißt es seitens der Polizei. Dabei geriet sie offenbar durch ein Brems- und Lenkmanöver ins Straucheln und verlor die Kontrolle über ihr E-Bike.
Die Frau kam auf der Asphaltfahrbahn zu Sturz und zog sich Verletzungen zu. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.
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