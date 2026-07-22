Frau überschlug sich in Tirol mit Mountainkart

Die Frau war gegen 13.30 Uhr alleine mit dem Gefährt talwärts unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache über den rechten Fahrbahnrand hinausgeriet. „Das Mountainkart kam dabei außer Kontrolle, die 49-Jährige überschlug sich mehrmals und blieb anschließend verletzt im Gelände liegen“, heißt es seitens der Polizei.