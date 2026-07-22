Frau überschlug sich in Tirol mit Mountainkart

Schrecklicher Sturz auf der Mountainkart-Strecke in Telfes im Tiroler Stubaital: Eine 49-jährige Deutsche kam Mittwochmittag aus bislang ungeklärter Ursache vom Weg ab, überschlug sich mehrfach und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
Die Frau war gegen 13.30 Uhr alleine mit dem Gefährt talwärts unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache über den rechten Fahrbahnrand hinausgeriet. „Das Mountainkart kam dabei außer Kontrolle, die 49-Jährige überschlug sich mehrmals und blieb anschließend verletzt im Gelände liegen“, heißt es seitens der Polizei.
Ermittlungen laufen
Die alarmierten Einsatzkräfte versorgten die Frau vor Ort und leiteten die Erstmaßnahmen ein. Wegen der Verletzungen wurde die Deutsche schließlich mit dem Rettungshubschrauber ins Spital nach Hall in Tirol geflogen. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.