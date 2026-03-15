Waffen und NS-Material: Rätsel um die Hintergründe

Zunächst war sogar von einem Bombenfund die Rede, sagt Bürgermeister Rudolf Hofbauer. Gefunden wurden tatsächlich „bedenkliche Flüssigkeiten und Substanzen“, wie es von der Polizei heißt. Der 31-Jährige habe mit dem Drogenmilieu zu tun gehabt, erzählt man sich in der Nachbarschaft. Neben NS-Literatur wurde in der Wohnung auch eine Langwaffe entdeckt. Erst gegen 18 Uhr durften die Bewohner zurück in ihre Häuser.